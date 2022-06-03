Samsun’da sentetik ecza operasyonu: 2 tutuklama

İHA

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık Şube Müdürlükleri ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı’nın çalışmaları neticesinde Dr. S.S. ve eczacı kalfası Ö.A. ile C.K. isimli şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 70 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; Dr. S.S. ve eczacı kalfası Ö.A. mahkemece tutuklandı, C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.