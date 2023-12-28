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        Haberler Gündem Samsun’da sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Güncel haberler

        Samsun’da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

        Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 22:08 Güncelleme: 28.12.2023 - 22:08
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        Samsun'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesinde sahte içki ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

        İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yapılan aramada 1599 litre sahte içki, 13 bin 50 etli alkol üretmeye yaratan kit ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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