İHA

Samsun Valiliği tarafından 2 - 8 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Karayolu Trafik Haftası nedeniyle trafik kazaları ve denetim sayılarına ilişkin veriler açıklandı.

Polis sorumluluk alanında 2020 yılı 4 aylık dönemde, 2019 yılının aynı dönemine oranla ölümlü trafik kazalarında yüzde 50, yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 15, maddi hasarlı trafik kazalarında yüzde 8, yayaların karıştığı kazalarda ise yüzde 21 azalma meydana geldiği ve 2020 4 aylık dönemde 168 bin 860 araç ve sürücüsü kontrol edildiği 80 bin 947 cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Korona virüsü ile ilgili gerekli çalışmaların da uygulandığı belirtilen duyuruda vatandaşlar trafik konusunda daha duyarlı davranmaya davet edildi.