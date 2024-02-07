Samsun’da hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Samsun Çarşamba'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Samsun’un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Oğuzhan K. (32) idaresindeki hafif ticari araç, Yenikaracalı Mahallesi’nde yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan Umut D. (31), Ferhat Ç. (51) ve Yunus Öztürk (29) yaralandı.
AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.