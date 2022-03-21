Türkiye bir kez daha kar yağışlı havanın etkisine girdi. Yurt genelinde birçok ilde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar; Samsun ve Gümüşhane'de okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte konuyla ilgili detaylar...