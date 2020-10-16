Samsun ve Denizli'deki terör operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri daha tutuklandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yakalanan Suriye uyruklu şüphelilerden birinin daha işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışma kapsamında 3 gün önce Samsun'un Bafra ilçesinde 4, Denizli'nin Buldan ilçesinde de 1 şüpheli gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklanmıştı.