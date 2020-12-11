Samsun ve çevre illerde yağmur duası

Büyük Cami'de cuma namazında Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okundu.

Suyun bilinçli kullanılarak israf edilmemesi gerektiğine değinilen hutbe sonrası sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun kılınan namazda vatandaşlar yağmur duasına iştirak etti.

Sinop, Amasya, Tokat, Çankırı, Çorum ve Kastamonu'da da cuma namazına giden vatandaşlar, yağmur duası yapan imamların arkasından ellerini semaya yükseltti.