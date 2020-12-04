Samsun ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kovid-19 vakalarının en fazla arttığı iller arasında bulunduğunu belirttiği Samsun'da, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehrin işlek cadde, sokak ve alışveriş merkezleri önlerinde denetim yaptı. İnsanlara hijyen, maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulunuldu.
Ekipler, kurallara uyan esnaf ve vatandaşlara da teşekkür etti.
- Çorum
Çorum'da salgınla mücadele kapsamında denetimler sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ana arterlerde denetimlerin yanı sıra anonslarla maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıyor.
Maske ve sosyal mesafe ihlali yüzünden ikinci kez uyarıldığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulanırken evinde karantinada olması gerekirken dışarı çıktığı belirlenen kişiler de sağlık ekiplerince İskilipli Atıf Hoca Kredi ve Yurtlar Kurumuna götürülerek karantinaya alınıyor.
- Amasya
Amasya'da yayaların yoğun olarak kullandığı Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda vatandaşların HES kodu sorgulandıktan sonra ateş ölçümü yapılıyor.
Salgın nedeniyle dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Amasya Belediyesi ekipleri de temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Amasya ve ilçe belediyelerinin toplu taşıma araçlarını dezenfekte işlemleri de sürüyor. Halkın sık kullandığı cadde ve sokaklar gece saatlerinde belediye ekiplerince yıkanıp temiz hale getiriliyor.
- Kastamonu
Kastamonu merkez ve ilçelerde polis, jandarma ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştiriliyor.
Yoğunluk yaşanan Cumhuriyet ve Nasrullah meydanlarında polis ekiplerince bireylere, zabıta ekiplerince de iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştiriliyor.
Denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuluyor.
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