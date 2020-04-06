Samsun Valisi Osman Kaymak AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA

Kaymak, AA Samsun Bölge Müdürlüğüne gönderdiği mesajda, aziz Türk milletinin İstiklal Mücadelesi'nde, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla milletin sesini ve haklılığını bütün dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Bir asırlık geçmişi olan Anadolu Ajansının, tecrübesi ile geleceğe güvenle baktığını, iletişim ve haberleşmeye yönelik bugünün gelişmelerini yakından takip ederek çağın şartlarına ayak uydurduğunu vurgulayan Kaymak, "Türk basınının gelişimine önderlik eden uluslararası alanda güvenilir haber kaynakları arasında yer alan Anadolu Ajansı, kendisine yüklenmiş olan sorumluluk anlayışı ile hareket etmektedir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının, Milli Mücadele yıllarından bugünlere kadar milletin sesini uluslararası kamuoyuna duyurmaya devam ettiğinin altını çizen Kaymak, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de ülkemizin ve basınımızın gelişmesi için katkılarına devam edeceğine inanıyorum. Yaygın haber ağı ve hızlı haber akışıyla Türk basınının haber kaynağı Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."