Samsun Valisi Dağlı'dan 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü mesajı:

Dağlı, mesajında ülke, milli birlik ve beraberlik, bağımsızlık ve aydınlık geleceği yok etmek amacıyla kalkışılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin aziz millet tarafından bertaraf edilişinin 5'inci yılının idrak edildiğini anımsattı.
FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain kalkışma karşısında milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla kenetlenip meydanlara aktığını hatırlatan Dağlı, "Tarihin hiçbir döneminde bağımsızlığından taviz vermeyen, bu uğurda binlerce şehit ve gazi veren asil milletimiz, FETÖ/PDY'nin alçak planlarını bir bir bozarak milli iradeye sahip çıkmıştır." ifadelerine yer verdi.
Dağlı, şunları kaydetti:
"En uzun gecelerden birini yaşadığımız 15 Temmuz 2016 günü yaşlısı genci, kadını erkeğiyle milletimizin ortaya koyduğu bu ruh, Milli Mücadele meşalemizin yandığı 19 Mayıs 1919'daki milli hakimiyet ruhunun devam ettiğini net olarak göstermiştir. Vatan topraklarını yurt yapan, istiklal ateşini söndürmemek için toprağa düşen kahramanlarımız ile 15 Temmuz şehitlerimiz kader birliği yapmış ve mertebelerin en yücesine, şehadet makamına erişmişlerdir. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır' dizelerinde dile getirdiği şuur ile hareket eden milletimiz, hiç düşünmeden birlik ve beraberlik içinde ne pahasına olursa olsun bayrağından ve bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bu toprakları vatan yapmak için büyük bedeller ödeyen ecdadın torunları olarak, bağımsızlığımıza içeriden veya dışarıdan kast edecek her türlü şer odaklara karşı devletimizin mücadelesi, millet iradesi ile omuz omuza devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."
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