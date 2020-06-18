Samsun Valiliğine atanan Zülkif Dağlı Düzce'den ayrıldı

Düzce Valiliği önünde düzenlenen programda, personel ve Düzcelilerden helallik isteyen Dağlı, daha sonra yeni görev yerine uğurlandı.

Sosyal mesafenin korunduğu uğurlama töreninde Vali Dağlı, vedalaşmaya gelen herkese tek tek teşekkür etti.

Uğurlama töreninde, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle iş insanları yer aldı.