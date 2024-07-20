Samsun'un Yakakent ilçesinde denize giren çocuk kayboldu
Samsun'un Yakakent ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı
Samsun'da ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren 14 yaşındaki Emir İşleyen, bir süre sonra kayboldu.
İşleyen'in kaybolduğunu fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, denizde ve karada arama çalışması sürdürüyor.
Öte yandan Emir'in ağabeyi Esat İşleyen'in fenalaşması üzerine sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.