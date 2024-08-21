Samsun'un Kavak ilçesinin 30 günlük suyu kaldı

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (SASKİ) internet sayfasından alınan bilgilere göre, en son yapılan ölçümlerde kente içme suyu sağlayan Çakmak Barajı'nın doluluk oranı yüzde 41,09 olarak ölçülürken, Kavak ilçesine içme suyu sağlayan Güven Göleti'nin doluluk oranı ise yüzde 13,97 olarak ölçüldü.