Samsun Teknopark'tan sağlık görevlilerine siperlik desteği

31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal medyada sağlık görevlilerine destek amacıyla başlatılan "3 Boyutlu Destek" kampanyasına, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde bulunan Samsun Teknopark da katıldı.Samsun Teknopark'ta günün 24 saati çalışanla 3D yazıcılarla, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de etkili olan Kovid-19 salgınıyla mücadelede görev alan sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak için siperlik üretiliyor.Teknopark'ta yüz koruyucu siperliklerin tasarım ve çizimi yapılıyor. Ardından 3D yazıcılarla üretilen siperlik sağlık görevlilerine ücretsiz olarak ulaştırılıyor.Samsun Teknopark Prototip Atölye Sorumlusu Hakan Demir, AA muhabirine, üç boyutlu yazıcılarıyla gece gündüz üretim yapıp sağlık görevlileri için çalıştıklarını söyledi.Sağlık çalışanlarının genelde acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde bu maskeleri kullanabileceğini belirten Demir, böylece hastalarla yakın temasta önemli koruyuculuk sağlayacağını vurguladı.Günde 80 maske yapabildiklerini aktaran Demir, bunları il merkezi ile ilçelerde hastanelere gönderdiklerini dile getirdi.Demir, "Mümkün olduğunca hızlı üretim yapmaya çalışıyoruz. Topyekun mücadelede bizler de varız." ifadesini kullandı.Demir, salgınla mücadele ve sağlık görevlilerinin işlerinin kolaylaşması için herkesin evde kalmasının da önem taşıdığını hatırlattı.
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