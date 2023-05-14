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Samsun Seçim Sonuçları 2023: Samsun Cumhurbaşkanlığı Genel Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

2023 Türkiye genel seçimler için bugün sandık başına gidiyor. 27 Nisan tarihinde yurt dışında başlayan oy kullanma işlemleri, bugün ülke içerisinde gerçekleştiriliyor. Söz konusu seçimde partilerin hangi ilde ne durumda olduğu ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde kimin önde olduğuna ilişkin araştırmalar son hız devam ederkeni 2023 Samsun Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

Giriş: 14.05.2023 - 14:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanıyor. Ülkenin her ilinde olduğu gibi Samsun'da da vatandaşlar oylarını kullanabilmek için günün erken saatlerinde ikametgahlarına göre belirlenen okullarda oy kullanmaya gidiyor. İşte, 14 Mayıs günü en çok araştırılan Samsun'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçlarında canlı son durum...

  • SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Samsun Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Samsun Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Samsun Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    SAMSUN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SAMSUN'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Samsun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Samsun Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 SAMSUN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 SAMSUN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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