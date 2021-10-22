Samsun Sağlık Müdürü: Sadece 2 günde 21 vatandaşımızı kaybettik

Sağlık Bakanlığı'nın illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları güncel haritasında vaka sayısı en çok artan 10 il arasında yer alan Samsun'da İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, kentteki son durum ve aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Aşı çalışmalarının etkin şekilde devam ettiğini belirten Oruç, "Hem birinci hem ikinci doz aşıda mavi renge ulaştık ancak aşısını tamamlamayanlar ve artık aşının etki alanının dışına çıkan vatandaşlarımız nedeniyle ilimiz maalesef, kış öncesi tekrar koronavirüs tehdidi altına girmeye başladı. Günlük yapılan ortalama aşı sayımız süratle düşüyor. İnsanlarımızın maske ve mesafe önlemlerine gösterdiği dikkat son derece azaldı. Geçtiğimiz aylarda ilimizde yapılan günlük ortalama aşısı sayısı 10-15 bin doz arasındayken, bu rakam son ay itibarıyla 3 bin doza kadar düştü. İlimizde gençlerimiz aşılarını yaptırmıyor ya da erteliyor. Gençlerdeki aşı sayısı, istenilen oranda artmıyor. Bu durum virüsün güçlenmesine, gençlerin ise virüsü büyüklerine taşımalarına neden oluyor. Bunun sonucunda da büyüklerimiz hastalanıyor ve pek çoğu hayatlarını kaybediyor. Gençlerimizdeki aşı oranlarımız artana kadar yaşlılarımızı korumak için gençlerimiz ile yaşlılarımızın arasını açmamız, temaslarını azaltmamız, bu iki grubu birbirinden bir süre uzak tutmamız lazım" diye konuştu.
Gençlerin ciddi tehlike altında olduğunu belirten Sağlık Müdürü Oruç, "Maalesef gençlerimizden yaşlılarımıza doğru yönelen bu virüs bulaşı nedeniyle Samsun'da sadece 2 günde 21 vatandaşımızı Covid-19 nedeniyle kaybettik. 21 vatandaşımızın yaş ortalaması 69 ve bu kişilerin tamamı ya aşısını tamamlamamış ya da erken dönemde iki doz Sinovac aşısını olmuş ama hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluşuyor. İlimizde 2 doz Sinovac aşısını mart, nisan, mayıs, haziran ayları gibi erken dönemde yaptırmış, 3'üncü hatırlatma dozlarını yaptırmamış ve antikorlarının azalması nedeniyle artık aşının koruma alanının dışına çıkmış 114 bin Samsunlu bulunuyor. Bu kişiler hayati risk altında ve acilen 3'üncü hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerekiyor. Lütfen, durumun ciddiyetini anlayalım. İnsanlarımızın göz göre göre, hayatlarını kaybetmelerine izin vermeyelim. Hep beraber aşımızı olalım, maske ve mesafe kurallarına uyalım, ilimizdeki vaka artışına ve olası can kayıplarına hep beraber 'dur' diyelim" dedi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!