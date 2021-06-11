Samsun Sağlık Müdürü Oruç, Kovid-19'la mücadelede iki ilçede mavi renge ulaşıldığını açıkladı

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin Kovid-19 aşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Samsun'da vaka insidans hızının bu hafta 100 binde 55,6'dan 49,4'e gerileyerek düşüş eğrisi göstermeye devam ettiğini aktaran Oruç, bu gerileme sonucunda mavi ilçe sayısının ikiye yükseldiğini açıkladı.
İki haftadır sıfır vaka görülen Yakakent ilçesinden sonra Alaçam ilçesinde de mavi renge ulaşıldığına dikkati çeken Oruç, Ladik, Asarcık ve Alaçam ilçelerinde ise vakaların tekli sayılara indiğini anlattı.
Yakalanan başarıda halkın önlemlere uyumu kadar Kovid-19 aşısının koruyucu gücünün her geçen gün daha fazla hissedilmesinin önemli etken olduğuna işaret eden Oruç, şöyle devam etti:
"Samsun'da adeta aşı seferberliği başlattık. Kamu ve özel hastanelerimiz, aile sağlığı, toplum sağlığı merkezlerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde oluşturduğumuz 400'ün üzerinde aşı noktasında 800'e yakın görevlimizle aşı uygulaması yapıyoruz. Aşının bize kattığı bu koruyucu gücü tüm ilçelerimize yaymamız ve ilçelerimizin hepsini maviye taşımak için daha çok aşı yapmamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığımız tarafından günbegün yeni aşı grupları aşı sıralamasına ekleniyor, aşı olma yaşı her geçen gün daha aşağıya doğru iniyor."
Oruç, BioNTech aşılarını da aile hekimliklerinde uygulamaya başladıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın tek yapması gereken, belirli dönemlerle aşı uygunluk durumlarını kontrol etmeleri. Aşı sıraları geldiğinde de hiç tereddüt etmeden randevularını alıp SinoVac, BioNtech ayrımı yapmadan aşılarını olmaları. Sosyal medya üzerinden duydukları sözlere değil, Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri. Aşının etkinliğini daha rahat göstermesi için önlemlere özenle uymaya devam edelim. Maske, mesafe kurallarına uymaktan asla vazgeçmeyelim. İnşallah etkin aşı çalışması ve önlemlere uyum sayesinde nüfusumuzun büyük kısmını aşılayıp, eski güzel günlerimize en kısa zamanda ulaşacağız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!