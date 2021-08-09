Samsun-Ordu karayolunda trafiğe yağış engeli

AA

Samsun'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi mevkisinde Samsun-Ordu karayolu viyadüğü alt geçidinde su birikintisi oluştu. Karayolunun bir kısmı bu nedenle ulaşıma kapanırken trafik, tali yoldan kontrollü olarak sağlandı.

Trafikte aksamaya neden olan sağanak, sürücülere zor anlar yaşattı. AA'nın haberine göre; Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su birikintilerini ve tıkanan mazgalları temizlemek için çalışma başlattı.

Çarşamba ilçesinde ise bazı caddelerde ve sanayi sitesinde su taşkınları meydana geldi. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık ve AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.