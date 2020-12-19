Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğinden ihtiyaç sahiplerine gıda desteği

AA

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolleri gibi ihtiyaçları, devletin ilgili kurumları ile yardımsever gençler tarafından karşılanıyor.

Mutluluğun Kanatları Derneğince sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyada toplanan gıda paketleri, başta bu risk grubundakiler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Türk Kızılaya teslim edildi.

Dernek Başkanı Burcu Keskin, AA muhabirine, kampanyaya Türkiye'nin dört bir yanından hayırseverlerin destek verdiğini söyledi.

Kısa sürede hedefe ulaşılan kampanya kapsamında toplanan malzemelerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması için Türk Kızılaya teslim edildiğini dile getiren Keskin, "İhtiyaç sahibi ailelere bir nebze de olsa katkı vermek istedik. Salgın sürecinde erzak desteğimiz sürecek. Bize erzak desteği konusunda Ulusoy Un, Yerebakan Pirinç ve hayırsever Zeki Takış büyük katkı sağladı." dedi.

- "Türk Kızılay, ihtiyaç duyan herkese yardıma hazırdır"

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Bulut da kentte ilk defa bir dernekle ortak proje geliştirdiklerini söyledi.

Bulut, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay olarak vatandaşlarımıza salgın süresince destek veriyoruz ama bir başka kuruluşun bizim aracılığımızla bu yardımları yapması mutluluk verici. Özellikle salgın sürecinde tüm dünya olduğu gibi ülkemiz de zor dönemden geçiyor. Vatandaşlarımızın temizlik, hijyen ve maske kurallarına çok dikkat etmesi gerekli. Hastalığa hepimiz yakalanabiliriz. Kızılay olarak aldığımız her telefona hemen cevap veriyoruz.

Bizden boş dönen yok. Kim hastalığa yakalanmışsa ve evde ihtiyacı varsa ona mutlaka ulaşıyoruz çünkü Kovid-19 testi pozitif çıkan insanlarımız evden çıkmıyor. Onun ihtiyacını karşılamak zorundayız."