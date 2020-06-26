Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılardan 6'sı savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Uşak'ta yakalanan bir şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Sağlık kontrolünden geçirilen 26 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.Samsun, Amasya ve Uşak'ta belirlenen adreslere 23 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 zanlı gözaltına alınmıştı.

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