Samsun merkezli uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

AA

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Samsun, Amasya ve Uşak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, paketler halinde 2 kilo 231,92 gram sentetik uyuşturucu, 44,2 gram esrar, 18,25 gram skunk, 663 uyuşturucu hap, 11,21 gram metamfetamin, 3 bin 977 sentetik hap, hassas terazi, Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve 5 tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 10 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 33 zanlı gözaltına alındı.