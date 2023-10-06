Samsun merkezli suç örgütüne operasyon

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütleri ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli yağma, tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs, tehdit ve vahim nitelikte ruhsatsız silah taşımak" suçlarını işlediği tespit edilen organize suç örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İHA'nın haberine göre, operasyon kapsamında Samsun merkez, 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile İstanbul, Bursa ve Amasya illerinde bulunan 41 ikamet ve 4 iş yerine şafak baskını yapıldı. Yapılan baskında 36 kişiden 34'ü yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet vahim nitelikli UZİ marka tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 5 adet amaç dışı bıçak ve 777 adet tabanca mermisi ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.

* Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.