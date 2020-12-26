Samsun merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "örgüt kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan ülke genelinde 12 dolandırıcılık olayında 16 kişiden toplam 111 bin lira menfaat sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda Samsun, İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.

Adresler ve şüphelilerin üst aramalarında, suçtan elde edildiği belirlenen 11 bin 730 liraya el konuldu.