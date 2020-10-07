Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e yükseldi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki eski emniyet mensuplarına yönelik çalışma kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Zanlılar emniyete götürüldü.

Samsun merkezli, Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 zanlı gözaltına alınmıştı.