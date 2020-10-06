Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 17 eski emniyet mensubu gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki eski emniyet mensuplarına yönelik çalışma yapıldı.Samsun merkezli, Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 zanlıyı yakaladı.Şüpheliler emniyete götürüldü.

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