Samsun merkezli FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Samsun merkezli Erzurum, Konya, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Ankara, Gaziantep ve Sinop'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.