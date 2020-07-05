Samsun Karavan Parkı mavi ve yeşil için alternatif rota

AA

Doğupark alanındaki 25 karavan kapasiteli Samsun Büyükşehir Belediyesi Karavan Parkı, günübirlik tatilcilerin alternatif rotası olan kentte misafirlerini ağırlamaya başladı.

Karavan dışında 40 kadar çadırın kurulabileceği parkta mangal alanları, televizyon, mini dolap ile spor sahası da bulunuyor.

Tesisin müdürü Erdal Yavuz, yaptığı açıklamada karavanıyla ya da çadırıyla gelen misafirlere konaklama hizmeti verildiğini ifade etti.

Geçen yıl 40 ülkeden kampçıların geldiğini belirten Yavuz, "Çadır ve karavan olmak üzere 6 binin üzerinde kişiyi misafir ettik. Konaklamayla birlikte su, elektrik ve internet hizmeti de veriyoruz. Misafirlerimiz tesislerimizdeki banyo, tuvalet ve restoran gibi yerlerden de faydalanıyor. Karavan parkın hemen yanında aquapark ve su kayağı alanlarımız var. Ailede engelli birey varsa bitişiğimizdeki engelli ve rehabilitasyon merkezini kullanma imkanları da var. " diye konuştu.

Tesisin 12 ay hizmet verdiğini anlatan Yavuz, "Genelde yazın yoğunluk olsa da kışın da kamp alanımız açık. Normalleşme süreci ile tüm tedbirlerimizi alarak kampçılarımızı ağırlamaya başlıyoruz. Tesisimiz şehir merkezine yakın olduğu için misafirlerimiz şehri gezme imkanı da buluyor. Tramvay durağına 100 metre, şehir merkezine 3 kilometre uzaklıktayız." diye konuştu.