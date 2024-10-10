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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Park halindeki TIR kazası! 1 can daha gitti | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Park halindeki TIR kazası! 1 can daha gitti!

        Samsun'da, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 70 yaşındaki Mustafa Mehmet Uman, hayatını kaybetti. İncelemenin ardından itfaiyeciler tarafından araçtan çıkarılan Mustafa Mehmet Uman'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 10:21 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:29
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        Park halindeki TIR kazası! 1 can daha gitti!
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        Samsun'da kaza, sabah saatlerinde, İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi.

        OTOMOBİLİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

        DHA'da yer alan habere göre Mustafa Mehmet Uman'ın (70) kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Uman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından itfaiyeciler tarafından araçtan çıkarılan Mustafa Mehmet Uman'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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        #Samsun
        #Son dakika haberler
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