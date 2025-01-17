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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Karı koca tartışması kanlı bitti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Karı koca tartışması kanlı bitti!

        Samsun'da, dört yıl önce evlenen 36 yaşındaki İbrahim G. ile eşi arasında çıkan tartışmada İbrahim G., kendisini silahla göğsünden vurdu. Hastaneye kaldırılan İbrahim G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 07:40 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:13
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        Karı koca tartışması kanlı bitti!
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        Samsun'da olay, Bafra ilçesine bağlı İshaklı Mahallesi Kardelen Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim G. (36) ile eşi arasında tartışma çıktı.

        KENDİ GÖĞSÜNE ATEŞ ETTİ

        İHA'daki habere göre eşiyle tartışan İbrahim G., silahla göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan İbrahim G., sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        SAĞLIK DURUMU CİDDİ

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        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ciddi olan İbrahim G., Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        4 YIL ÖNCE EVLENMİŞLER

        Çiftin 4 yıl önce evlendiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #Samsun
        #Son dakika haberler
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