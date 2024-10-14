Genç kadın parkta bıçaklanarak öldürüldü!
Samsun'da, parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 44 yaşındaki Huriye Özkan hayatını kaybederken yanında bulunan 17 yaşındaki kızı N.Ö. saldırıda yaralandı. Polis olayla ilgili Özkan'ın, dini nikahlı eşi ve kuzeni olan 50 yaşındaki Ö.T.'yi gözaltına aldı
Kadın cinayetinin son adresi Samsun oldu. Olay, Vezirköprü ilçesi Taşkale Mahallesi Adnan Uluışık Caddesi Engelli Parkı'nda gece meydana geldi.
HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA VARDI
AA ve İHA'da yer alan habere göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ö.T. (50) ile ayrıldığı dini nikahlı eşi Huriye Özkan (44) arasında Tikenli Mahallesi'ndeki parkta tartışma çıktı.
ANNE KIZI BIÇAKLA YARALADI
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ö.T, Huriye Özkan ve yanındaki kızı N.Ö'yü (17) bıçakla yaraladı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan N.Ö. tedavisinin ardından taburcu edildi.
KUZENİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinden kaçan dini nikahlı eşi Ö.T. (50), polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Huriye Özkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Dirin beni, ölün cenneti bulamasın" yazdığı görüldü. Ö.T. ile Huriye Özkan'ın kuzen oldukları öğrenildi.