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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı - Haberler | Son dakika haberleri

        Doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı!

        Samsun'da kendisi gibi aynı hastanede doktor olan eşiyle kıskançlık yüzünden tartışan 26 yaşındaki Dr. A.B.B, damatlık kıyafetini giyerek 6. kattan atladı ve ağır yaralandı. Doktorun durumunun ciddi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 15:05 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:07
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        Doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı!
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        Samsun'da olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki Varolpark Sitesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

        DOKTOR ÇİFT ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Pratisyen Hekim A.B.B (26), aynı hastanenin acil servisinde görevli pratisyen doktor olan eşi İ.P.B (26) ile aralarında kıskançlık meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        DAMATLIK KIYAFETİNİ GİYDİ

        Her iki doktor hastanede nöbette oldukları sırada tartışma sonucu bunalıma giren A.B.B, tek başına evine giderek yaklaşık bir yıl önceki düğününde giydiği damatlık kıyafetini üzerine giydi ve evlerinin 6. katındaki balkondan kendini aşağı attı.

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        AĞIR YARALANDI DURUMU CİDDİ

        Ağır yaralanan doktor, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavisi tedavi altına alınan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Samsun
        #Son dakika haberler
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