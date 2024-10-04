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Samsun'da olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki Varolpark Sitesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

DOKTOR ÇİFT ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Pratisyen Hekim A.B.B (26), aynı hastanenin acil servisinde görevli pratisyen doktor olan eşi İ.P.B (26) ile aralarında kıskançlık meselesi yüzünden tartışma çıktı.

DAMATLIK KIYAFETİNİ GİYDİ Her iki doktor hastanede nöbette oldukları sırada tartışma sonucu bunalıma giren A.B.B, tek başına evine giderek yaklaşık bir yıl önceki düğününde giydiği damatlık kıyafetini üzerine giydi ve evlerinin 6. katındaki balkondan kendini aşağı attı. REKLAM

AĞIR YARALANDI DURUMU CİDDİ Ağır yaralanan doktor, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavisi tedavi altına alınan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.