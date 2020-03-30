Samsun Emniyet Müdürlüğünden videoyla "evde kal" çağrısı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi ekiplerince hazırlanan videoda, "Biz sizin için çalışıyoruz. Siz de geleceğiniz için evde kalın. Evde kal Samsun, evde kal Türkiye" uyarısı yapıldı.

Emniyet Müdürü Ömer Urhal da videoda, tüm personeliyle hizmet etmek için 24 saat görev başında olduğunu söyledi.

Kurallar ve kısıtlamaların vatandaşı korumak için olduğunu belirten Urhal, "Lütfen sizler de sokaktaki polisimize yardımcı olunuz. Evde kalınız, sağlıklı kalınız." ifadelerini kullandı.

Video Samsun Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı