Samsun Devlet Opera ve Balesi "Opera Seçkileri" konseri verecek

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi binasının yan tarafındaki Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenmesi planlanan konser, yaşanabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Piyanist Nana Tsutkiridze'nin solistlere eşlik edeceği konserde, SAMDOB sanatçılarından soprano Mine Kurtoğlu, mezzosoprano Didem Çelik, bariton Hasan Çelik, bas Tuncay Kurtoğlu ve Orçun Gün, yüzlerce yıl öncesinden bugüne gelmeyi başarmış operalar ve çağın müzikallerinden seçilen bölümleri seslendirecek.

Konserde, Donizetti’nin "Lucia di Lammermoori", "Don Pasquale", "La Favorite", Bizet’in "Carmen", Mascagni'nin "Cavalleria Rusticana" ve Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operalarının yanı sıra Leight’in "Mançalı Adam" ile Cole Porter’in "Wonderbar" müzikallerinden bölümlere yer verilecek.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle gerçekleştirilecek konsere, 55 kişi katılabilecek. Konser, yarın saat 20.30'da başlayacak.