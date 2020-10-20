Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyetin 97. yılına özel konser verecek

SDKTMK'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirecek.

Şef Özge Altıntaş Özcan yönetiminde verilecek ve tek bölümden oluşan "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri"nde koro sanatçıları, solist Nihat Senen, Osman Ergen, Dilara Küçükkeskin, Tülin Güven, Habibe Öztürk, Kenan ve İzzet Tekeli’ye eşlik edecek.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Nevruz makamındaki "Kar-ı Cumhuriyet" adlı eseriyle başlayacak konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar, türküler marşlar yer alacak.

Toplam 134 izleyicinin katılabileceği konser, 22 Ekim Perşembe saat 20.00'de başlayacak.