Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Samsun'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Samsun'un Ladik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 22:57
        Samsun'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fehmi Keleş'in kullandığı otomobil, Akpınar Mahallesi Çimento Sapağı mevkisinde Nadir Abay idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Behiye ve Elmas Keleş, Seher ve Ömer Halis Abay araçlarda sıkıştı.

        İtfaiye yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Samsun
        #samsun haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        Ukrayna lideri Zelenskiy İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy İstanbul'da
        Bütçeye 1.1 trilyon liralık ek ödenek teklifi
        Bütçeye 1.1 trilyon liralık ek ödenek teklifi
        AK Parti'den yeni torba teklif
        AK Parti'den yeni torba teklif
        Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
        Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
        Maganda dehşetinde yeni görüntüler
        Maganda dehşetinde yeni görüntüler
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Karadeniz yeni sellerin eşiğinde!
        Karadeniz yeni sellerin eşiğinde!
        Sınır kapılarında "telefon" göçü
        Sınır kapılarında "telefon" göçü
        İlçe tabelasındaki 'L' harfi çalındı
        İlçe tabelasındaki 'L' harfi çalındı
        Süper Lig'deki en pahalı satışlar!
        Süper Lig'deki en pahalı satışlar!
        Eşini öldüren kadının akli dengesi yerinde çıktı
        Eşini öldüren kadının akli dengesi yerinde çıktı
        İsveç açıklaması: Teröre kucak açanlara destek veremeyiz
        İsveç açıklaması: Teröre kucak açanlara destek veremeyiz
        Kansere yakalanan Tanyeli'nin son hali
        Kansere yakalanan Tanyeli'nin son hali
        Türkiye'de tatil çok mu pahalı?
        Türkiye'de tatil çok mu pahalı?
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Ancelotti'den gelen telefon!
        Ancelotti'den gelen telefon!
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?