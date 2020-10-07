Samsun'daki tarihi eser operasyonunda etnografik kilim ve öğütme taşı ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma yürüttü.

Döngel Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, 2 metreye 1,20 metre ebatlarında el dokuması etnografik kilim ve 5 değişik ebatlarda etnografik öğütme taşı ele geçirdi.

Operasyonda ikamet sahibi M.Ö. gözaltına alındı.