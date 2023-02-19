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Samsun'da 25 gün önce başlayan sondaj yangını devam ediyor

Samsun'un Havza ilçesinde yapılan sondaj çalışması sırasında çıkan yangın devam ediyor. Metan gazı rezervinin bitmesi ile sona ereceği tahmin eden yangının çıktığı gün müdahalede bulunan 2 işçi yaralanmıştı

Giriş: 19.02.2023 - 17:56 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'daki sondaj yangını sürüyor
AA

Samsun'un Havza ilçesindeki sondaj yangını devam ediyor.

Yaklaşık 25 gün önce Aslançayır Mahallesi kırsalında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ekiplerinin yer altı madenleri tespiti için sondaj yaptığı esnada yer altında sıkışan metan gazının yüzeye çıkarken alev alması sonucu yangın çıkmıştı.

Yapılan müdahale ile çevre güvenliği alınan bölgede devam eden yangının, metan gazı rezervinin bitmesi ile sona ereceği tahmin ediliyor.

Yangının çıktığı gün müdahalede bulunan 2 işçi yaralanmıştı. Yaralı işçiler, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

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