Samsun'daki meslek liseleri 134 adet marka ve patent başvurusunda bulundu

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Samsun'daki meslek liselerinin kimya, elektrik, metal, moda tasarım, pazarlama, radyo, bilişim teknolojileri, tıbbi cihazlar ve daha birçok alanda markalaştığı belirtildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapan okulların, 134 marka, patent ve tasarım başvurusu gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mesleki ve Teknik Eğitimde 2019-2020 yılının temasının "patent, marka ve tasarım" olarak belirlendiği hatırlatıldı.
Yeni fikirler geliştiren meslek liselerinin, her alanda markalaşmaya, ürünlerini patent ve tasarım başvuruları ile koruma altına almaya başladığına işaret edilen açıklamada, patent ve tasarım başvurularında "buluşçu" olarak öğrencilerin yer almasının, sınai hakların korunması konusunda farkındalığı artırdığı kaydedildi.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde marka ve patent başvuruları ile ilgili okullara her türlü teknik desteği sunan bir birim kurulduğunun altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Okullar patent ve marka başvurularına ait her türlü desteği İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alabiliyor. Ayrıca okullardaki atölyeler tek tek geziliyor, ürünler tek tek inceleniyor. Markalaşmaya değer alanlar belirleniyor. Böylece okullarda üretim artıyor, okulların döner sermaye hedefleri büyüyerek meslek liselerinin ülke ekonomisine olan katkısı artıyor. Yeni buluşlar da patent ve tasarım başvuruları ile koruma altına alınıyor. Asıl amaç, mesleki eğitimdeki üretim potansiyelini ortaya çıkarmak, okullarda yapılan işlerin önemi ile ilgili toplumdaki ve öğrencilerdeki farkındalığı artırmak. 2020 yılı içinde yapılan başvurulara ek olarak 15 patent ve 10 tasarım başvurusu daha yapılması hedefleniyor."
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