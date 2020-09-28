Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu 5 şüpheli sınır dışı edilecek

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Emniyetteki 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Ekiplerce, 21 Eylül'de İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 15 zanlı gözaltına alınmış, 6 şüpheli sınır dışı edilmişti.