Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Yapılan aramalarda şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu.