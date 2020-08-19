Samsun'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınanlardan biri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ünün daha işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Irak uyruklu S.M.M.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

Ekiplerce, 11 Ağustos'ta İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ikisi ise sınır dışı edilmişti.