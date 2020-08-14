Samsun'daki DEAŞ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerinin, 11 Ağustos'ta İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Üç ilçede düzenlenen operasyonla terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere da el konulmuştu.