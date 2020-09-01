Samsun'daki 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan H.Ç, K.Ç. ve M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç. ve M.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Cengiz Üner ve İhsan Ç. ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.