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        Haberler Gündem Samsun'da zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Samsun'da zincirleme kaza: 13 yaralı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 00:12 Güncelleme: 07.10.2024 - 00:12
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        Samsun'da zincirleme kaza: 13 yaralı
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        Samsun-Ordu kara yolunda Rüstem G. (49) idaresindeki otomobilin arkasından çarptığı araç, kaza yerinde durmayarak uzaklaştı.

        Bu esnada Taha Yasin Z. idaresindeki otomobil Rüstem G'nin, Murat K. yönetimindeki otomobil de Taha Yasin Z'nin aracına çarptı.

        Kazada sürücülerden Rüstem G. ve Murat K'nin yanı sıra otomobillerde bulunan 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan 16 yaşındaki Salih G, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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