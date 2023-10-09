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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da yorgun mermi dehşeti! - Güncel haberler

        Samsun'da yorgun mermi dehşeti! Arkadaşını beklerken başına isabet etti

        Samsun'da sokakta arkadaşını bekleyen 24 yaşındaki gencin başına yorgun mermi isabet etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 20:00 Güncelleme: 09.10.2023 - 20:09
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        Samsun'da yorgun mermi dehşeti!
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        Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Hastanebaşı TOKİ önündeki sokakta arkadaşını bekleyen Batuhan Ş. (24), kafasında acı hissedip eliyle kontrol ettiğinde kanama olduğunu fark etti.

        Genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Röntgen filminde kafasında yorgun mermi tespit edilen genç, tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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