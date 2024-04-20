Yonca yüklü TIR şarampole devrildi
Samsun'un Kavak ilçesinde yonca yüklü TIR şarampole devrildi
Samsun-Ankara kara yolu Hacılı Geçidi mevkisinde H.B. idaresindeki yonca yüklü TIR şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun bir şeridi trafik akışına kapatıldı.
Ekipler, TIR'ı olduğu yerden çekici yardımı ile çıkarabilmek için çalışma başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.