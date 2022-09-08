Yola yakıt aktı, 23 araç birbirine girdi: 21 yaralı

AA

Kaza, saat 20.30 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bir TIR´dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda, 23 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı.

Fotoğraf: İHA Zincirleme kazada 21 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı Arama ve Kurtarma ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA Araçlarında sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerinde yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapatılan Samsun-Ordu yolu itfaiye ekiplerince temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. Polis, olayla ilgili olarak bir tır sürücüsünü ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.

VALİ DAĞLI KAZA YERİNDE Fotoğraf: İHA Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamada bulundan Vali Dağlı, Ankara-Ordu kara yolunun Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında 23 aracın karıştığı zincirleme kazanın meydana geldiğini belirterek, "Şu anda 21 yaralımız var. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Ayakta tedavi edildiler, taburcu edilenler var, müşahede altında olanların hayati bir sıkıntı yok. Yol tamamen temizlendi ve trafiğe açıldı. Ben yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralıların içinde ailelerimiz ve çocuklarımız da var." dedi.