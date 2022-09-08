Yola yakıt aktı, 23 araç birbirine girdi: 21 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bir TIR´dan yakıt akması sonucu kayganlaşan yolda, 23 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı.
Zincirleme kazada 21 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı Arama ve Kurtarma ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Araçlarında sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerinde yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Bir süre trafiğe kapatılan Samsun-Ordu yolu itfaiye ekiplerince temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.
Polis, olayla ilgili olarak bir tır sürücüsünü ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.
VALİ DAĞLI KAZA YERİNDE
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Burada basın mensuplarına açıklamada bulundan Vali Dağlı, Ankara-Ordu kara yolunun Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında 23 aracın karıştığı zincirleme kazanın meydana geldiğini belirterek, "Şu anda 21 yaralımız var. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Ayakta tedavi edildiler, taburcu edilenler var, müşahede altında olanların hayati bir sıkıntı yok. Yol tamamen temizlendi ve trafiğe açıldı. Ben yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralıların içinde ailelerimiz ve çocuklarımız da var." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!