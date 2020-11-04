Samsun'da yer piyanosunu bu kez yağmur damlaları çaldı

Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte, yüksek ağaçlarla kaplı Sanat Merkezi bahçesindeki yer piyanosuna damlaların düşmesiyle çınlayan piyona sesine yağmur sesinin eşlik etmesi, güzel anlar oluşturdu.
Yağmur damlalarının yer piyanosunda kayıtlı melodileri harekete geçirmesinin yanı sıra tuşlara düşen damlalar, yeni melodiler de ortaya çıkardı.
Klasik müziğin ve yağmurun sesi ağaçların arasına yayıldı.
Bu anlara şahitlik eden Sanat Merkezi çalışanlarından Nur Betül Araz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmurla birlikte çıkan melodilere şaşırdıklarını ifade etti.
Araz, "Az önce çalan parça Mozart'ın Türk Marşı'ydı ama tam olarak aynı melodi çalmıyor. Yağmur, vurdukça melodiye eklemeler yapıyor. Bu, bir anlamda Mozart ile yağmurun doğal bir düeti olmuş oldu ve çok güzel bir ahenk oluşturuyor. Özellikle bu güzel doğanın içinde buna tanıklık etmek çok güzel bir andı." diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı İdris Akdin de yağmurla birlikte oluşan melodilerin kendilerini şaşırttığını söyledi.
Kentin uzun süredir yağmur almadığını, bu nedenle kurak bir dönem yaşandığını belirten Akdin, yağmurla birlikte bahçelerinde bulunan yer piyanosunun hareket etmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlattı.
Akdin, yağmurun kente bereket getirmesi temennisinde bulunarak, "Bu sabah yağmurla birlikte yer piyanolarımızın kendiliğinden harekete geçtiğini ve bir ritim ortaya çıkardığını gördük. Bu anlamda bizim için ilginç bir tecrübeydi." dedi.
Yer piyanosunda yüklenmiş müzikler olduğunu belirten Akdin, şunları kaydetti:
"Müziksiz olarak da piyano kişi üzerine çıktığında harekete geçebiliyor. Yağmurla beraber harekete geçen piyano mevcut müziği kendi ritmiyle çalmayı sürdürüyor. Bu anlamda ilginç bir süreç. Yağmur damlaları piyanonun üzerine düştüğünde mevcut yüklenmiş müziği de kendi formatında yeniden yorumladı doğal olarak, bu da ilginç bir süreçti."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!