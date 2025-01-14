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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da yem karma makinesine kapılan kişi öldü | Son dakika haberleri

        Samsun'da yem karma makinesine kapılan kişi öldü

        Samsunun Havza ilçesinde yem karma makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 21:17 Güncelleme: 14.01.2025 - 21:19
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        Yem karma makinesinde can verdi
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        Yenice Mahallesinde yaşayan Ahmet B. (65) evlerinin önünde bulunan hayvanlarına yem karmak istediği sırada makineye kapıldı.

        Bu sırada ahırda hayvanlara bakım yapan Ahmet Bnin oğlu Murat B, makineden gelen sesin değiştiğini fark etti.

        Babasının yem karma makinesine kapıldığını gören Murat B, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ahmet Bnin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ahmet Bnin cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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