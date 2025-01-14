Samsun'da yem karma makinesine kapılan kişi öldü
Samsunun Havza ilçesinde yem karma makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti.
Yenice Mahallesinde yaşayan Ahmet B. (65) evlerinin önünde bulunan hayvanlarına yem karmak istediği sırada makineye kapıldı.
Bu sırada ahırda hayvanlara bakım yapan Ahmet Bnin oğlu Murat B, makineden gelen sesin değiştiğini fark etti.
Babasının yem karma makinesine kapıldığını gören Murat B, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ahmet Bnin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ahmet Bnin cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.