Samsun'da yarın okullar tatil mi? 3 Ekim Salı günü Samsun'da okul var mı?

RÜZGAR: Batı ve kuzeybatıdan hafif ve orta kuvvette, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklenmektedir.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



DENİZ UYARISI: Doğu Karadeniz’de rüzgarın batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı yönlerden etkisini artırarak sabah saatlerinde batısı, öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü (03.10.2023) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.